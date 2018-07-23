"Преувеличивают мои возможности": Усик прокомментировал идею присвоения ему звания Героя Украины
Украинский боксер Александр Усик, который накануне стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 90,7 килограмма, заявил, что не слышал об идее присвоения ему звания Героя Украины.
Об этом он сообщил в аэропорту «Киев» после прибытия из Москвы, где проходил его поединок с россиянином Муратом Гассиевым, передает "Радио Свобода".
«Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (украинские власти, – ред.) преувеличивают мои возможности», – сказал Усик, отвечая на вопрос журналиста.
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Позже Усик призвал журналиста задавать вопросы о спорте, а не о предложении премьер-министра.
Как известно, в Москве прошел финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.