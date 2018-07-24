Она возвращается: знаменитая баржа с арбузами опять отправится из Херсонщины в Киев (видео)

Баржа с 500 тоннами созревших арбузов снова отправится в столицу Украины.

Знаменитая баржа с арбузами, за движением которой прошлым летом следила вся страна, снова отправится по Днепру из Херсона в Киев.

На Херсонщине из терминала в Голопристанском районе готовятся отправить по Днепру в Киев очередную баржу с полутысячей тонн созревших арбузов. Об этом сообщает Голос Украины.

Отметим, в прошлом году впервые за 14 лет херсонские арбузы отправились в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Такую доставку бахчевых инициировал сам премьер Владимир Гройсман.

За движением баржи вверх по реке Днепр следила вся страна. Увидеть это можно было и в режиме онлайн. 250 тонн арбузов отправили 30 июля от причала в Голой Пристани Херсонской области в направлении Киева.

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Прошла баржа через Запорожье, Кременчуг, Переяслав-Хмельницкий и наконец добралась до столицы. Предварительно, таким же должен быть маршрут судна и в этом году.