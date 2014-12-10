Бюджет ГУД в следующем году будет втрое меньше, чем во времена Януковича - Березенко

На 2014 год, когда еще был Янукович, заложено 1,2 млрд. Мы провели два секвестра бюджета, сократили до 900 млн. Фактически в условиях кризиса и с курсом по 13 гривен за доллар - это только $70 миллионов. Об этом в интервью «Главкому» заявил руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко.

По словам Березенко, бюджет ГУД-2015 в гривневом эквиваленте не будет превышать секвестированный бюджет 2014-го года, то есть 900 млн грн, а в валютном эквиваленте сократится до 60 млн. долл: «Если посчитать все расходы, которые связаны с работой и Президента, и Администрации Президента, и ГУД, то это абсолютно умеренные денежные средства. За меньшие просто уже невозможно осуществлять деятельность».

Сергей Березенко обратил внимание на то, что следующий год Президента Петра Порошенко будет насыщенным, в том числе и в плане международных визитов. «Только в 2012 году расходы на перелеты Януковича составляли 42 миллиона. Он провел ряд международных встреч, но их не было очень много, летал он больше в зоне СНГ. За период, который отработал Петр Порошенко, он совершил огромное количество встреч и перелетов. А бюджет составляет 6,5 миллионов. И, в принципе, в эти средства мы уложимся до конца года», - отметил Березенко. По словам руководителя ГУД, Петр Порошенко не пользуется никаким служебным жильем. «Более того, мы ушли от этой практики, и фактически разгосударствление государственных дач и свободный допуск к государственным объектам, которые ранее были секретными, - свидетельство этому», - заявил Сергей Березенко.