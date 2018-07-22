Ранение журналиста на учениях в Кривом Роге: суд отказался возобновить дело против военных (видео)

06:09, 22 июля 2018
Общество
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Дело возбудили против инструктора, а в действиях ответственных за безопасность на учениях не увидели нарушения / Кадр из видео ТСН

Суд отказался возобновить расследование дела журналиста Вячеслава Волка, которого в прошлом году на военных учениях в Кривом Роге подстрелил инструктор-волонтер Игорь Петренко. Позже выяснилось, что оружие последний приобрел без разрешений и незаконно ее хранил.

Как сообщает ТСН, Волка после ранения парализовало, а по итогам несчастного случая возбудили сразу два дела: гражданскую – против самого инструктора, а также против военных, которые пригласили его на обучение. Но последнюю почти сразу закрыли, потому что военная прокуратура не усмотрела нарушения в действиях силовиков, а самого Волка отказалась признавать потерпевшим.

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Защита журналиста пытался через суд возобновить расследование. Адвокаты уверены, что к трагедии привели именно действия военных, которые не позаботились о безопасности. Но Центрально-городской районный суд Кривого Рога доводы защиты Волка не учел.

Как сообщал УНИАН, пуля повредила Волку шейный позвонок, был раздроблен спинномозговой канал.

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