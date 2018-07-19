"Мы всегда были диссидентами" - Роговцева рассказала, как она и другие актеры пели Гимн Украины на кухне

Она отмечает, что всегда были инакомыслящие, но это было на кухне и шепотом, а полным голосом были диссиденты-шестидесятники.

"Мы всегда были инакомыслящие, просто это было на кухне. За столом Иван Мыколайчук [культовый украинский актер 1960–1980-х] со Степанковым [Кость Степанков, знаменитый украинский актер и кинорежиссер] пели Гимн Украины шепотом".

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Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказала Ада Роговцева, легенда украинской театральной сцены и кинозвезда.

"И вот всегда это было в нас, шепотом мы всегда были националистами, шепотом - антикоммунистами, мы всегда были диссидентами. И это наш грех. Потому что в полный голос были [диссиденты-шестидесятники] Василий Стус, Алла Горская, Иван Дзюба, Степан Хмара. А мы - в стороне, и это грех. Его нужно искупить, и я стараюсь", - отметила Роговцева.

Издание отмечает, что она одной из первых отправилась на прифронтовые территории и с тех пор, по ее собственному признанию, почти не выходит из автобуса, который возит группу актеров-энтузиастов со спектаклями по городам у линии разграничения, собирая средства на военные госпитали и лечение раненых.

Кроме того, актриса вспоминает, что ей в советское время жилось легче, чем другим. "Я все время была за рубежом, меня брали в делегации. Но у меня никогда ничего не было. Как-то мы были с Люсечкой Гурченко [советская кинозвезда] в Польше, я покупала вещи мужу, отцу, всем-всем. А она мне говорит: ты что, с ума сошла? Это же ты артистка, а не они. Себе покупай. Люсечка не могла понять, что это она актриса, а я - сестра, мама, баба", - поделилась воспоминанием Ада Роговцева.

Полную версию интервью Ады Роговцевой читайте в новом номере журнала "Новое время" от 19 июля 2018 года.