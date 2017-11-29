Ада Роговцева: заработки в России - это выбор между деньгами и достоинством (видео)

Легенда украинского театра и кино Ада Роговцева накануне творческого вечера по случаю своего 80-летия устроила пресс-конференцию. Она призвала украинцев открыть сердце, делиться добром, помогать раненым и военным хотя бы разговором, и несмотря на все - не поддаваться отчаянию, любить друг друга, действовать и держаться, передает ТСН.

Заработки в России - всегда выбор между деньгами и совестью и достоинством, отметила актриса о своих коллегах. Роговцева известна своей патриотической позицией и помощью украинским бойцам. Все годы войны она регулярно бывает в зоне АТО с выступлениями и концертами, передает средства и для раненых в госпитале.

Ее юбилейный творческий вечер состоится уже в эту пятницу. На пресс-конференции присутствовал министр культуры Украины Евгений Нищук, а раньше актрису поздравил президент Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре актрису наградили премией Александра Довженко.