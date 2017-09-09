Аду Роговцеву отметили премией имени Александра Довженко

Президент Петр Порошенко присудил Государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства народной артистке Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герою Украины Аде Роговцевой. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

В этом году размер Государственной премии Украины имени Александра Довженко составит двести тысяч грн.

Также Петр Порошенко назначил гранты Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тысяч грн для производства анимационного короткометражного фильма “Мир наоборот”, режиссер Максим Наконечный - 68 тысяч грн для производства игрового короткометражного фильма “Новый год в семейном кругу”, а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тысячи грн для производства игрового короткометражного фильма “Гвоздь”.

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Всего на рассмотрение Экспертной комиссии, созданной при Госкино для оценки проектов на получение грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии в 2017 году, было представлено девять проектов – три неигровых фильма, четыре игровые и два анимационных.

Президент поздравил кинематографистов с Днем украинского кинематографа и поблагодарил всех, кто создает и развивает украинское кино.

Напомним, что конкурс на получение гранта Президента Украины в области кинематографии проводится Государственным агентством Украины по вопросам кино с 1999 года. Грант может получить молодой деятель в области кинематографии возрасте до 35 лет.