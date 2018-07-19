27-29 июля состоится XVI Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль "Черноморские Игры"

27-29 июля в городе Скадовск Херсонской области пройдет XVI Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль "Черноморские Игры". Программа фестиваля предполагает много активностей для детей, в частности, развлекательные программы, тематические вечеринки, экскурсии и другие мероприятия.

Главное событие фестиваля – вокальный конкурс, на который в этом году зарегистрировалось 563 конкурсанта. После 2-х отборочных туров в полуфинал, который состоится в Скадовске, прошло 50 вокалистов и вокальных групп от 6 до 16 лет, которые и будут соревноваться за звание лучшего на Скадовский набережной.

27 июля состоится полуфинал вокального конкурса.

28 июля – финал.

29 июля – борьба за Гран-при и гала-концерт.

Для конкурсантов, их родителей и преподавателей создан дискуссионный клуб, который посетят авторитетные специалисты шоу-бизнеса.

Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого вошли известные специалисты музыкальной индустрии и масс-медиа: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова, Натела Чхартишвили-Зацаринная, Алена Мозговая и Виталий Дроздов, Роман Муха.

Гостями «Черноморских Игр» станут известные выпускники фестиваля и популярные исполнители: Лиза Волощенко – Гран-при «Черноморских Игр–2017», Вероника Морская – 1-я премия «Черноморских Игр–2017», Ярослав Рогальский – 1-я премия «Черноморских Игр–2017», D-SIDE BAND, ALYOSHA, Tamerlan Alena (Алена Омаргалиева) – 1-я премия «Черноморских Игр–2009», Тина Кароль – Лауреат «Черноморских Игр–1999», Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, «Время и Стекло» (Надя Дорофеева) – 1-я премия «Черноморских Игр–2004», KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменских – Гран-при «Черноморских Игр–2004», Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Оля Цибульская.

«Больше всего эмоций мы получаем именно на фестивале «Черноморские Игры», – говорит основатель фестиваля Николай Баграев. – Ведь когда на сцене выступают талантливые дети, положительные эмоции просто переполняют. Приятно, что дети верят в свои силы, а также в фестиваль «Черноморские Игры». Важно упорно работать, набираться опыта, найти свою песню и своего продюсера. Всем конкурсантам без исключения я желаю победы и приятных впечатлений от фестиваля».

XVI Всеукраинский Благотворительный Детский Фестиваль «Черноморские Игры» будет проходить при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом Фестиваля выступает Burisma group. Партнер Фестиваля – Благотворительный фонд Евгения Рищука. Экоэнергетика Фестиваля – «Vindkraft Украина».

Все мероприятия фестиваля «Черноморские Игры» бесплатны для зрителей и участников.

За справками и по вопросам аккредитации обращаться по тел.:

(066) 875-10-51 (Анна Лукина)