Более 60% граждан считают политическую ситуацию в Украине напряженной - опрос

Еще 24% украинцев убеждены, что ситуация в государстве является взрывоопасной, а 5% выразили готовность в знак протеста взять в руки оружие.

Более 60% граждан считают политическую ситуацию в Украине напряженной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные сегодня на пресс-конференции в Киеве результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Институтом анализа и прогнозирования, Киевским пресс-клубом и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Согласно результатам опроса, 62% респондентов считают политическую ситуацию в Украине напряженной, и такое мнение преобладает во всех возрастных группах.

Еще 24% считают, что ситуация является критической, взрывоопасной. В основном такую оценку дают опрошенные в возрастной группе 60+ (31,1%), а меньше всего поддерживают такое определение в возрастной группе 18-29 лет (15,3%).

Благополучной ситуацию в государстве считают лишь 1% опрошенных, а 10% называют ее спокойной (чаще всего такое определение поддерживают молодые люди 18-29 лет (16,4%). Затруднились ответить на вопрос 4% опрошенных.

Как отметила на пресс-конференции председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, «данные опроса в июле свидетельствуют о том, что политическая температура в обществе поднимается». Она уточнила, что «о критической ситуации больше говорят в центральном регионе (29% опрошенных), в южном (27%), а наиболее спокойной эту ситуацию признает на сегодняшний день Киев».

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Балакирева также сообщила, что в среднем не поддерживают проведение массовых акций 38% респондентов; поддерживают, но лично не будут в них участвовать - 37%, и 21% опрошенных ответили, что поддерживают и готовы участвовать в протестных акциях.

Кроме того, по данным опроса, 36,7% граждан готовы подписывать различные петиции и обращения к власти; 33,1% готовы участвовать в голосованиях в социальных сетях. 15,3% выразили готовность участвовать в санкционированных акциях протеста; 17,3% - в мирных забастовках, блокировании дорог, учреждений. И только 11,4% опрошенных готовы участвовать в акциях гражданского неповиновения, «Майдане»; а 5,2% готовы взять в руки оружие.

Комментируя эти результаты опроса, Балакирева отметила, что они свидетельствуют о том, что «у людей лопнуло терпение, как говорится, ввиду того, что две революции не привели к реальному изменению системы власти, которая продолжает использовать в своих интересах имеющийся в стране потенциал». При этом она добавила, что те, кто выразил готовность взять в руки оружие, на самом деле могут прибегнуть к такому шагу.

Согласно данным опроса, 32,3% респондентов не готовы к участию в протестной деятельности.

Опрос проводился 7-11 июля. Метод сбора информации - личное формализованное интервью, опрошено 1250 респондентов в 36 городах Украины - областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч.