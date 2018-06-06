Смерть активиста в Харьковской области: местные жители намерены доказать, что это не самоубийство (видео)

Смерть борца с коррупцией и защитника окружающей среды вызвала волнения в поселке в Харьковской области.

На Харьковщине нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, которого в родном поселке знали как борца с коррупцией и защитника окружающей среды. Полиция следов насильственной смерти не обнаружила. Но друзья и знакомые говорят - парень имел много планов и покончить с собой не мог.

Как сообщает ТСН, потрясенная мать до сих пор не видела тела своего единственного сына. Не верит, что тот покончил с собой. То же утверждают друзья и знакомые Николая Бычко. Говорят - парень был активистом, занимался проблемами окружающей среды. Он пропал в субботу вечером. Поехал на очистные сооружения - проверить, не сливают ли в реку промышленные отходы. И исчез. Нашли его только через сутки, повешенным на дереве. Там до сих пор осталась веревка, а рядом - бутылка с водой, которую, вероятно, набрал для анализов Николай. Те, кто видели тело, говорят, его как будто пытались спрятать.

"Чтобы с дороги было никому не видно. Даже если вглубь заходить. Такое ощущение, что показательно повесили", - говорит правозащитник Роман Лихачев.

Лихачев консультировал Николая о создании общественной организации. Рассказывает, что последнее дело активиста - незаконный слив отходов в местную реку. Правозащитник уверен - Николая убили.

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"По следам видно, что он боролся за жизнь. Человек, который решает вешаться, не будет бороться за жизнь никогда. У него не будут оставаться многочисленные следы на руках, на ногах", - уверен правозащитник.

Но в полиции сразу же заявили - это самоубийство. И следов насилия на теле не нашли.

"На время осмотра в присутствии судмедэксперта таких признаков не было. Сейчас ждем постановление на проведение судмедэкспертизы, которая установит причину смерти", - сообщил заместитель начальника отдела полиции Чугуева Максим Стыцина.

С самого утра возле поселкового совета собираются возмущенные местные жители - они тоже уверены, что Николая Бычко убили. За то, что выступал против контракта, который вопреки воле общины местные коммунальщики заключили с частной фирмой, которая утилизирует отходы. Но вместо того производственные стоки сливали в реку.

Люди требуют отставки сельского головы. Разъяренная толпа в конце идет к коммунальщикам, которые подписали соглашение с частной фирмой. В КП объясняют - в стоках, которые они утилизировали, ничего вредного не было. Узнать, что именно сливало в реку частное предприятие, ТСН не удалось - двери закрыты. Несколько часов разъяренная толпа держала в осаде здание коммунальщиков. И, наконец, те сообщили - договор с частной фирмой расторгли.

Как сообщал УНИАН, ранее друг известного украинского режиссера Леонида Кантера рассказал подробности его самоубийства.