Зрада vs Перемога: стало известно, какие новости любят украинцы в Facebook

Авторы исследования обращали внимание не только на тональность новостей в Facebook, но и на то, какие эмоции вызывают самые популярные посты у читателей.

Исследователи проанализировали свыше 32 тысячи фейсбук-постов 25 самых успешных украинских СМИ и узнали, какой контент нравится украинским пользователям Facebook.

Соответствующее исследование провел Центр усовершенствования украинской журналистики (CEEJ) Киевской школы экономики, говорится в материале на Украинской правде.

Чтобы узнать, какие же посты от топовых украинских медиа заходят аудитории, исследователи взяли архив постов двадцати пяти медиа и отобрали самые популярные из них по лайкам, комментариям и репостам – в целом вышло 268 постов.

"Проанализировав около 32 тысяч публикаций, мы выяснили, что абсолютное большинство из них проходят незамеченными", - говорится в материале.

Так, каждый третий пост набирает меньше 10 лайков, а 90% всех постов, написанных ведущими украинскими медиа за последние два года, набирают менее 50 комментариев.

Отмечается, что популярность постов не особо зависит ни от времени публикации, ни от дня недели.

"Больше всего лайков собирает видео: их среди самых популярных постов 91%. На фото и линки на статьи остается по 4 и 5 процентов соответственно. Набирают обороты и живые трансляции: каждый третий пост в нашей выборке самых популярных публикаций транслировался вживую. Особенно оживленно трансляции комментируют: "обычное" видео набрало в среднем 362 комментария, живая трансляция - 1812. Такое положение вещей заставляет даже те медиа, которые в первую очередь специализируются на текстовом формате, выкладывать хоть какой-то видеоконтент – переводить речи, постить не собственные видео про котиков и тому подобное", - говорится в материале по результатам исследования.

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В целом, исследователи популярности в соцсетях приходят к выводу, что самый популярный контент – положительный.

И хотя в Украине существует мнение, что больше всего украинцы любят разгонять "зраду", результаты анализа отрицают этот взгляд о негативной настроенности украинских фейсбук-юзеров.

Большинство самых популярных публикаций положительные (45%). Нейтральную тональность имели 38% публикаций, а негативных постов было 16%. Самое негативное в украинском Facebook пишут о России.

Авторы исследования обращали внимание не только на тональность постов журналистов, но и на то, какие эмоции вызывают самые популярные посты у читателей.

"И здесь гипотеза о "зраде" тоже не подтверждается: чаще всего самые популярные посты были радостными – почти каждый третий пост (30%) вызвал радостные чувства: эмоции энтузиазма, жизнерадостности, оптимизма, вдохновения, гордости", - пишут исследователи.

Вместе с тем выяснилось, что второй наиболее распространенной эмоцией является гнев: гнев и касательные ощущения вызывал каждый четвертый из самых популярных постов (25%).

Каждая пятая публикация вызвала чувство любви (к этой эмоции принадлежали также увлечение, симпатия, восхищение, нежность, забота и сопереживание). Печальных публикаций было 14%, в то время как страх и удивление были наименее распространенными эмоциями – 3% и 9% соответственно.

При этом даже популярные публикации о войне несут позитивные эмоции (например, сопереживание, гордость) и по тональности, то есть за тем, как писали о них сами журналисты или смм-щики, тоже являются положительными.

Почти каждый четвертый среди самых популярных постов вызывает патриотические чувства - гордость за страну, победы спортсменов и тому подобное.

Однако другая гипотеза о заполитизированности украинского фейсбука таки подтверждается - 37% самых популярных публикаций касающихся политики, при этом политические посты вызывают больше злости.