Сенцов в заточении: появились первые за два года кадры из колонии (видео)
В сети появилось видео, на котором впервые за два года можно увидеть украинского политзаключенного Олега Сенцова в заточении.
"Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - говорится в видеосюжете "Крым.Реалии".
В колонии записали, как Сенцову в конце мая звонила Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете.
Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.
Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
Читайте такжеСегодня украинскому политзаключенному Олегу Сенцову исполняется 42 года - 4 из них он провел в тюрьмах РФ
14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Песков заявил, что прошение будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.
25 мая 2016 года приговоренную к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов Савченко обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.
В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко.
25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза и Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму. 27 октября они вернулись в Украину.