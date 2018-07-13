Сенцов в заточении: появились первые за два года кадры из колонии (видео)

Российские силовики передали в СМИ видео, как в конце мая Сенцову звонила Ксения Собчак и ее мать.

В сети появилось видео, на котором впервые за два года можно увидеть украинского политзаключенного Олега Сенцова в заточении.

"Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - говорится в видеосюжете "Крым.Реалии".

В колонии записали, как Сенцову в конце мая звонила Ксения Собчак и ее мать – член Совета федерации Людмила Нарусова. Это видео силовики потом отдали российским СМИ. А те опубликовали в интернете.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

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14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

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25 мая 2016 года приговоренную к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов Савченко обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко.

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