Сенцов продолжает голодать уже 59-й день (видео)
20:02, 11 июля 2018Общество
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Украинский режиссер продолжает отказываться от еды.
Олег Сенцов \ REUTERS
Олег Сенцов, которого россияне осудили на 20 лет по сфабрикованному делу о якобы подготовке терактов в Крыму, продолжает, ценой собственного здоровья и жизни, требовать освободить всех украинских пленников Кремля.
Режиссера удерживают в колонии "Белый медведь" за полярным кругом.
Сенцов продолжает голодать 59-й день
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