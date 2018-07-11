Сенцов продолжает голодать уже 59-й день (видео)

20:02, 11 июля 2018
Общество
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Олег Сенцов \ REUTERS

Олег Сенцов, которого россияне осудили на 20 лет по сфабрикованному делу о якобы подготовке терактов в Крыму, продолжает, ценой собственного здоровья и жизни, требовать освободить всех украинских пленников Кремля.

Режиссера удерживают в колонии "Белый медведь" за полярным кругом.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Олег Сенцов#голодовка