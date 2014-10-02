В СНБО рапортуют о «больших потерях» среди боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Эпицентром боевых действий остается Донецкий аэропорт. После двух обстрелов из танков и «Градов» боевики на протяжении вчерашнего дня четыре раза штурмовали его, наши военные героически держали оборону», - заявил он.

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«Все нападения были отражены с большими потерями со стороны боевиков», - заверил Лысенко.

«Сегодня в 6 утра штурм аэропорта возобновился, сейчас продолжается бой, потому более детальную информацию о его результатах мы сообщим позже», - добавил спикер СНБО.

Также, по его словам, за сутки ни один украинский военный в Донецком аэропорту не погиб.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики продолжают обстрелы аэропорта.