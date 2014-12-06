С начала АТО погибли 1 тыс. 252 украинских военных, почти 3 тысячи ранены - Порошенко

За время проведения АТО на Донбассе погибли 1 тыс. 252 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Чугуеве Харьковской области, выступая перед военными, сказал президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что в течение 2014 года украинская армия смогла возродиться, но при этом понесла потери.

“Мы понесли потери. 1 тыс. 252 воинов погибли, почти 3 тысячи ранены”, - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что, несмотря на потери, украинские военные смогли остановить продвижение крупнейшей на континенте российской армии.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко прибыл с рабочей поездкой в Харьковскую область. Самолет президента в 13.20 приземлился на Чугуевском аэродроме.

Порошенко сопровождают министр обороны Украины Степан Полторак, руководство Генштаба ВСУ и Администрации президента, государственного концерна “Укроборонпром”.

На военном аэродроме в Чугуеве Порошенко поздравит военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины и примет участие в торжественной церемонии передачи в зону АТО более 100 единиц восстановленной и модернизированной военной техники.

Кроме того, Порошенко по случаю Дня Вооруженных Сил наградит военнослужащих знаками отличиями.

Вооруженным силам Украины сегодня будет передано около 100 единиц танков “Булат”, Т-64 БВ, Т-72, бронетранспортеров 4Е (“Буцефал”), БТР-3Е-1У, самоходных артиллерийских установок 2С-1, грузовых автомобилей КрАЗ, вертолетов Ми-8 и Ми-2.

В ближайшее время вся техника будет направлена в зону АТО.