Сегодня - День Вооруженных Сил Украины. Порошенко и Яценюк поздравили воинов

10:47, 06 декабря 2014
Общество
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В Украине ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил - в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

REUTERS

Президент Петр Порошенко убежден, что героизм украинских воинов способен преодолеть любые препятствия на пути к миру в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня каждый военный - человек №1 в Украине, ведь каждый из них защищает территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мужество, героизм и патриотизм наших воинов способны преодолеть любые препятствия на пути к миру в Украине», - подчеркнул Порошенко.

"Поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Мужество, героизм наших воинов способны преодолеть любые преграды на пути к миру!", - написал президент в Twitter.

В своем поздравлении премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что украинцы доказали, что могут создать армию.

«Примите от правительства и от меня лично слова глубокой благодарности и большого уважения в День Вооруженных сил Украины! Этот день стал чрезвычайно важным для украинцев, потому что особым в настоящее время является отношение к тем, кто защищает наши жизни и свободу, кто проливает кровь за нашу независимость, кто ценой своей жизни останавливает агрессора», - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеЗа сутки боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военныхКак сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, по убеждению премьера, армия Украины стала сегодня в действительности народной. Дело ее боеспособности и переоснащения, подготовки ее солдат и офицеров, подъем их духа стало не только делом государства, а всех и каждого, отметил он.

«И хотя для укрепления обороноспособности государства нужно сделать еще чрезвычайно много, наши Вооруженные силы с каждым днем становятся более сильными, более опытными, более искусными. С каждым днем растет военная мощь Украины и авторитет ее военной организации», - отметил премьер.

Особые слова поддержки Яценюк выразил бойцам на передовой: «Пусть бережет вас Бог! Пусть везде вас сопровождает удача! Стойкости вам, дорогие воины, непоколебимой веры, надежного тыла. Вечная память тем, кто отдал жизнь за свою Отчизну. Низкий поклон семьям героев».

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