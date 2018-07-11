Адвокат руководителя "РИА Новости Украина" попросил суд отпустить его под личное поручительство (видео)

Адвокат Вышинского готов взять на себя выполнение всех функций поручителя.

Защита руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского просит суд отпустить его под личное поручительство.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление на заседании Херсонского городского суда, где сегодня рассматривается ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Вышинского, сделал один из его адвокатов Андрей Доманский.

«Знаю Кирилла Вышинского больше 10 лет», - отметил в ходатайстве защитник и заявил, что готов взять на себя выполнение всех функций поручителя.

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В свою очередь сторона обвинения ходатайствует о продлении Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд своим решением избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Он арестован сроком на 60 дней без права внесения залога.

6 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский уведомлен еще об одном подозрении - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.

По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был выявлен и изъят пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.