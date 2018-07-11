Адвокат руководителя "РИА Новости Украина" попросил суд отпустить его под личное поручительство (видео)

16:19, 11 июля 2018
Общество
850 0
Адвокат заявил, что знает Кирилла Вышинского более 10 лет / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление на заседании Херсонского городского суда, где сегодня рассматривается ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Вышинского, сделал один из его адвокатов Андрей Доманский.

«Знаю Кирилла Вышинского больше 10 лет», - отметил в ходатайстве защитник и заявил, что готов взять на себя выполнение всех функций поручителя.

Читайте такжеРоссийского телеведущего задержали в "Борисполе": пропагандист заявил, что приехал "с толковыми идеями"

В свою очередь сторона обвинения ходатайствует о продлении Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». По возвращении из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. Согласно оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно. Ему инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд своим решением избрал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Он арестован сроком на 60 дней без права внесения залога.

6 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Вышинский уведомлен еще об одном подозрении - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.

По словам Сарган, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был выявлен и изъят пистолет и патроны к нему. По результатам судебно-баллистической экспертизы, указанный пистолет является огнестрельным оружием - самозарядным нарезным пистолетом модели FN Browning M1906.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обыски в редакции "РИА Новости Украина"
Теги: #Украина#РИА новости