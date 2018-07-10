Отдых с боевиками по цене All Inclusive: журналисты показали, как живет единственный курорт "ЛДНР" (видео)

После 7 часов в дороге каждый проходит придирчивую проверку и заполняет «миграционную карточку», в которой кроме традиционных данных вводить еще и IMEI своего телефона.

Пятизвездочные отели Турции, Египта, Одессы - недостижимая мечта для человека с паспортом ОРДЛО. Единственная доступная жителю «ЛДНР» альтернатива - оккупированный поселок Седово на берегу Азовского моря в Донецкой области.

Как говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1, чтобы попасть в оккупированный курорта из Донецка, нужно ехать три часа, а потом еще 4 часа простоять в очереди на КПП. Однако стоять в очереди не обязательно – для самых богатых сторонников оккупантов здесь действует «зеленый коридор» за отдельную благодарность боевику на блокпосту.

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На КПП начинается самое интересное. После 7 часов в дороге каждый проходит придирчивую проверку и заполняет «миграционную карточку», в которой кроме традиционных данных вводить еще и IMEI своего телефона, благодаря чему спецслужбы РФ могут отследить каждого человека на «курорте».

В самом поселке за более-менее чистое помещение придется выложить около 1500 грн за сутки. Есть и более экономные варианты – за около 150 гривен с человека можно получить маленькую комнату с двуспальной кроватью.

Среди «вип-услуг» здесь – музыкальные вечера с "диджеем Сережей". Для молодежи в Седово есть только одна дискотека - с морем алкоголя, стриптизершами, популярной музыкой и выпившими боевиками. При этом в «курортном» Седово действует комендантский час – все заведения в 22:00 закрываются.

Единый для отдыха пляж – это 30 квадратных метров. В час-пик здесь яблоку негде упасть. Неотъемлемый атрибут пляжа – куча мусора, а вода здесь больше похожа на канализационные стоки.

Единственный туалет на пляже – деревянная будочка – закрыт.

Здешних отдыхающих ни завышенные цены, ни антисанитария не смущают. За неделю отдыха здесь в среднем нужно выложить бешеные 15 тысяч гривень. Именно поэтому большинство туристов из «ЛДНР» живут здесь дикарями. На широкую ногу здесь живут боевики, транжиря в увольнении «честно награбленное».