Украинка Малярчук выиграла 25 тысяч евро на престижном конкурсе немецкоязычной литературы

Малярчук читала не перевод с украинского, а написанный на немецком текст.

Украинская писательница Таня Малярчук получила премию имени Ингеборг Бахман - одну из главных наград немецкоязычной литературы. Об этом сообщила сама писательница. С получением премии ее поздравил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Ранее Малярчук рассказала, что на этом конкурсе впервые будет читать не перевод с украинского, а написанный на немецком художественный текст.

Участники во время конкурса читают фрагменты, которые ранее не публиковались. Каждая презентация длится 25 минут. Соревнования смотрят в прямом эфире 300 тыс. лиц.

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Премия имени Ингеборг Бахманн (Ingeborg-Bachmann-Preis) основана в 1977 году в честь одной из самых знаменитых австрийских писательниц. Победителя определяют в течение трехдневных чтений, которые проходят в австрийском городе Клагенфурт-ам-Вертерзее. Каждый из 7 членов жюри подает по два кандидата на премию. Участники читают немецкоязычные тексты, которые ранее не публиковались. Победитель получает приз в размере 25 тыс. евро.

Напомним, в 2016 году роман Малярчук "Забвение" получил премию "Книга года BBC".

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе победители международного литературного конкурса разделили 105 тысяч гривень.