В Одессе победители международного литературного конкурса разделили 105 тысяч гривень

В Одессе объявлены победители первого международного литературного конкурса на соискание премии имени писателя Исаака Бабеля.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония оглашения результатов и вручения премий состоялась вечером 13 июля – в день рождения писателя.

На церемонии присутствовали представители литературной и культурной общественности города, местной власти, зарубежные гости. На торжество также прибыл президент Всемирного клуба одесситов, знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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Первое место в конкурсе заняла Марианна Гончарова (Черновцы) — за рассказ «Янкель, инклоц ин барабан», второе – Анна Бердичевская (Россия) за рассказ «Русский доктор», третье – Алексей Гедеонов (Киев) — за рассказ «Середина снега».

Денежный приз за первое место составил - 60 тыс. грн, второе - 30 тыс., третье - 15 тыс. грн. Также победитель конкурса получил бронзовую статуэтку «Колесо судьбы» авторства известного одесского скульптора Михаила Ревы. За основу статуэтки взят фрагмент памятника Бабелю скульптора Георгия Франгуляна, установленного в центре Одессы, который представляет собой фигуру писателя и катящееся колесо.

Специальным призом (посмертно) отмечен одесский писатель Георгий Голубенко (Одесса) за «Развитие бабелевского жанра в произведении «Рыжий город».

Также специального приза «За все» удостоен Жванецкий. Ему вручили «Колесо судьбы» и денежную премию 100 тыс. грн.

«Лучше держать в руках колесо фортуны, чем под него попасть», - сказал сатирик.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 15 января стартовал прием работ на соискание международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Инициатором премии является Всемирный клуб одесситов. Учредители премии - также частные лица и организации, в числе которых Одесский литературный музей, литературный альманах «Дерибасовская-Ришельевская», дочь Бабеля – Лидия Бабель, проживающая в настоящее время в США, и пр.

Премия учреждена за лучший рассказ или новеллу.

Справка УНИАН. Журналист, писатель и драматург Исаак Бабель родился в Одессе 13 июля 1894 года, в 1940-м расстрелян как «враг народа» по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже.

В 1954 году посмертно реабилитирован. Бабель широко известен своими «Одесскими рассказами» и сборником «Конармия» о Первой Конной Армии Буденного.

В 2011 году в Одессе на пересечении улиц Ришельевской и Жуковского (напротив дома, в котором жил писатель), был установлен памятник Бабелю. Скульптор Георгий Франгулян. Стоимость бронзового монумента (высота – более 3 метров) – 400 тыс. долл., собранных за счет благотворителей. Писатель изображен сидящим на ступеньках, в его руках – блокнот, рядом – бронзовое колесо тачанки, символизирующее течение жизни (колесо судьбы).