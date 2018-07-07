"Его не сломали концлагеря, не испугала агрессия РФ": Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко

"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке", - написал Порошенко.

Левко Лукьяненко был «живым символом несокрушимости украинского духа».

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook. «Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко.

Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине.

Читайте такжеУмер украинский режиссер (фото)

Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память...», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, бывший советский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины", Герой Украины Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, на 89-м году жизни.