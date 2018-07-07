"Его не сломали концлагеря, не испугала агрессия РФ": Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Левка Лукьяненко
20:31, 07 июля 2018Общество
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"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке", - написал Порошенко.
Умер диссидент Левко Лукьяненко / фото УНИАН
Левко Лукьяненко был «живым символом несокрушимости украинского духа».
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook. «Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко.
Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине.
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Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память...», - отметил Порошенко.
Как сообщал УНИАН, бывший советский диссидент, писатель, экс-народный депутат Украины и автор "Акта провозглашения независимости Украины", Герой Украины Левко Лукьяненко умер сегодня, 7 июля, на 89-м году жизни.
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Новость в сюжете: Смерть Левка Лукьяненко