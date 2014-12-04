Переселенцы из Донбасса жалуются на необходимость несколько дней стоять в очереди за справками

Об этом в эфире Радио Свобода заявил юрист из Донбасса Алексей Косов, который ныне проживает в Киеве.

«Вносишь себя в список, выстаиваешь всю эту очередь для того, чтобы потом вписать паспортные данные и идентификационный код в заявление», - отметил он.

Справка дает информацию властям о количестве переселенцев в пределах Украины, отметил Косов.

Читайте такжеВ Украине зарегистрирована 501 тысяча переселенцев из зоны АТО и Крыма

«Эти документы могут сыграть роль потом. Например, подтверждение того, что я находился здесь, что потерял имущество и важно также для компенсации какой-либо части этого имущества в будущем», - отметил адвокат.

19 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, который обеспечивает надлежащие условия социальной адаптации, обеспечение временным жильем, содействие в трудоустройстве и продолжении получения переселенцами образования.

Читайте такжеВ Краматорске состоялась конференция о проблемах участников АТО и переселенцев

В Министерстве социальной политики сообщили, что по состоянию на 28 ноября зарегистрировано 493 073 вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.