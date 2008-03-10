Ватикан «осовременил» список смертных грехов

Спустя полторы тысячи лет Ватикан решил осовременить список семи смертных грехов, приспособив его к эпохе глобализации. Как пишет The Times, новый перечень опубликован в ватиканской газете L`Osservatore Romano от 9 марта 2008 г. Одновременно Папа выразил сожаление в связи с "ослаблением чувства греха" в современном "обмирщенном обществе" и посетовал, что все меньше католиков ходит на исповедь.

Римско-католическая церковь делит грехи на простительные, менее серьезные, и смертные – те, которые угрожают душе вечным проклятием, если человек умирает, не искупив их исповедью и покаянием.

К смертным грехам относятся "тяжкие нарушения Десяти заповедей и Заповедей блаженства" – в частности, убийство, использование контрацептивов, аборт, лжесвидетельство, супружеская измена и похоть (полный текст на сайте InoPressa.ru).

Катехизис Католической церкви говорит, что "сразу после смерти душа умершего в смертном грехе погружается в Ад".

И хотя точного списка смертных грехов не существует, многие верующие принимают перечень с широкими их определениями, составленный в VI веке Папой Григорием Великим и ставший популярным в Средние века благодаря "Божественной комедии" Данте. В него входят похоть, чревоугодие, алчность, праздность, гнев, зависть и гордыня.

В противовес им христианам полагается блюсти семь святых добродетелей: целомудрие, умеренность, усердие, терпение, доброту, смирение и щедрость.

Епископ Джанфранко ДЖИРОТТИ, глава Апостольского пенитенциария – церковного трибунала, отвечающего в Ватикане за исповедь и отпущение грехов, после недельного семинара для священников, приуроченного к Великому посту, заявил, что, по данным опросов, 60% итальянских католиков уже не ходят на исповедь.

Он подчеркнул, что священникам необходимо принимать во внимание "новые грехи, появившиеся на горизонте человечества в связи с неостановимым процессом глобализации". И если в прошлом грех считался личным делом, то сейчас он вызывает "общественный резонанс".

"Вы оскорбляете Бога не только тогда, когда воруете, кощунствуете или желаете чужую жену, но и когда разрушаете природу, проводите сомнительные с точки зрения морали научные эксперименты, допускаете генетические манипуляции по изменению ДНК или эмбрионов", – указал священнослужитель.

Епископ ДЖИРОТТИ сообщил также, что к смертным грехам относятся наркотики и социальная несправедливость, из-за которой возникает бедность, а "немногие накапливают избыточные богатства".

По его словам, в центре внимания Ватикана по-прежнему остаются два таких смертных греха, как аборты, попирающие "достоинство и права женщин", а также педофилия – грех, поразивший даже ряды священников и выявивший "человеческую и институциональную слабость Церкви".

Средства массовой информации, считает епископ, "раздули" этот вопрос, "чтобы дискредитировать Церковь", тогда как священнослужители сами принимают меры по борьбе с неприглядным явлением.

Выступая в Апостольском пенитенциарии, Папа отметил, что среди верующих существует "заметное недовольство" Католической церковью, а посему священники должны проявлять "божескую доброту к раскаявшимся грешникам" и признавать собственные ошибки.

"Тот, кто верит в самого себя и в свои заслуги, ослеплен собственным "я", а его сердце захвачено грехом. Тот, кто признает себя слабым и грешным, вверяет себя Богу и получает Его благодать и прощение".

Папа также с прискорбием заметил, что все больше людей на Западе "обходятся без Бога".

Он заявил, что гедонизм и потребительство проникли "в лоно самой церкви, что глубоко подрывает христианскую веру изнутри, разрушает образ жизни и каждодневное поведение верующих".

Восточно-католические церкви не признают разделения на смертные и простительные грехи, принятого в Западной или Римско-католической церкви. Они также не считают, что человек, умерший во грехе, неизбежно обречен на проклятие, отмечает Newsru.