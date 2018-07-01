В Грузии из-за задержки рейсов в Киеве "застряла" группа украинских туристов, среди них - дети и травмированные (фото, видео)

В посольстве Украины в Грузии туристам сказали, что "ничем помочь не могут".

Из-за задержки рейсов авиакомпании "Браво" в грузинском городе Батуми "застряла" группа украинских туристов из Николаева.

Об этом в Facebook написала Ксения Дубенчук, которая оказалась в числе этих туристов.

"Вот так вот сутки мы сидим в Грузии в аэропорту! Спасибо авиакомпании "Браво", мы Вас долго не забудем! Никаких конкретных фактов! Ничего! Ни совести, ни помощи! Проплатили отдых, вылететь не можем! Расселение оплачиваем сами. Аэропорт маленький - 20 стульев, сидим кто на полу, дети спят на чемоданах! Воду и еду привезли неравнодушные!", - написала туристка.

Она также рассказала, что посол Украины в Грузии "ничем помочь не может".

Как сообщает издание "Преступности.нет", первый секретарь посольства Украины в Грузии Любомир Король сказал туристам, что финансирование со стороны Украины нет, поэтому предоставить ни воду, ни еду, ни ночлег он не может. В посольстве вышли на связь с николаевцами утром 1 июля, сказали, что "ситуация катастрофическая", но пообещали сделать все возможное, чтобы помочь.

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Отмечается, что группа николаевцев с детьми раньше вылетела на фестиваль в Грузию и должна была 30 июня вернуться в Киев.

"Вылет должен был состояться в 15:30, его перенесли на 19:10, потом еще на полчаса, на час и т.д. Туристическая компания не отвечает, ее сайт, как мне объяснили, заблокирован. 19 детей от года и старше находятся в аэропорту с родителями. Самолет в Киеве подняли и посадили, якобы он неисправен. Никто ничего не объясняет", - рассказала изданию одна из туристок.

По ее словам, среди туристов двое травмированных: у одного мальчика сломана нога, а у женщины на ноге рана после операции. Как рассказала сама пострадавшая, женщина получила травму во время катания на скутере. Вследствие ранения у нее развился некроз и она нуждалась в операции. 25 июня ей провели одну операцию, вторую должны были сделать сразу по прилету в Украину. Рана продолжает кровоточить, в аэропорту женщине лишь сменили антисептическую повязку.

Туристы опасаются, что у женщины может развиться гангрена, ночью ее лихорадило.

Сейчас обеспечивать себя едой и проживанием туристы должны за свой счет. Никакой помощи со стороны аэропорта или турфирмы нет.

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"Все туроператоры разводят руками, никто не может помочь. Дети голодные уже вторые сутки, мы разместились рядом с аэропортом сегодня за свои деньги как могли, потому что у многих не осталось средств. Звоним в авиакомпанию с 18:30, но до сих пор ни один телефон не отвечает. Даже представителя этой авиакомпании нет в Грузии", - сообщает другая туристка Яна Молодай.

В то же время в Киеве тысячи туристов не могут вылететь, в частности в Батуми, из аэропорта "Жуляны" также из-за задержки рейсов компании "Браво". Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.