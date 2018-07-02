На Волыни горняки устроили забастовку под землей с требованием выплаты долгов

На забастовку горняки пошли из-за задолженности по заработной плате, которую не выплачивают уже около трех месяцев.

В городе Нововолынск Волынской области 47 горняков шахты «Нововолынская» отказались подниматься на поверхность, пока им не выплатят задолженность по зарплате и не достроят рудник.

Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«2 июля, горняки первой смены шахты №10 «Нововолынская» отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги из второй смены. В общем под землей сейчас находится 47 человек», — сообщил Волынец.

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На забастовку горняки пошли из-за задолженности по заработной плате, которую не выплачивают уже около трех месяцев.

«С шахтерами не рассчитались за апрель, май и июнь. Кроме погашения долга протестующие требуют выделения средств на достройку шахты», — сообщил Волынец.

Отмечается, что строительство шахты №10 «Нововолынской». начали еще в 1989 году. В то же время шахта до сих пор считается недостроенным.