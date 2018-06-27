Началась третья панель конференции "Круг Винценза" на тему совместного будущего Украины и ЕС (онлайн)

Дискуссия происходит в рамках двухдневной Международной научно-экономической конференции "Круг Винценза".

В рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" 27 июня проходит третья панельная дискуссия на тему "Будущее ЕС в контексте украинских усилий с целью полной интеграции с ЕС". Спикеры: • Николай КНЯЖИЦКИЙ, народный депутат Украины, сСопредседатель Парламентского комитета ассоциации "Украина-ЕС" • Андрюс КУБИЛЮС, литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр Литовской Республики в 1999-2000 и 2008-2012 годов • Мирослав МАРИНОВИЧ, украинский правозащитник, проректор по вопросам назначения и миссии Украинского Католического университета • Марек ЖОНСА, польский политик, депутат Сейма Республики Польша Модератор: Виталий ПОРТНИКОВ, журналист

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