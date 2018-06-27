Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный областной госадминистрацией

Сегодня в Днепре супруна Президента Марина Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.

«Сегодня в Днепре праздник - открылся первый инклюзивный парк в Украине. Его с нетерпением ждали и дети, и родители. Идея парка родилась в декабре 2017 года, когда мы открывали первый в Украине инклюзивного-ресурсный центр в Солонянской школе №1. Тогда и решили создать интересный, современный, доступный интерактивный парк равных возможностей для всех детей. Благодарна руководству области, за инициативность и креатив. Они воплощают проекты, которые улучшают жизнь жителей региона. Видим результат и благодарность людей. Этот парк станет любимым местом отдыха многих детей», - отметила Марина Порошенко.

По словам Первой Леди, аналогичные парки будут открываться по всей Украине.

«Президент Петр Порошенко акцентирует внимание на создании равных условий для всех детей. Это значит, что особые мальчики и девочки могут свободно воспитываться вместе со сверстниками, - сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - С учетом потребностей таких детей мы реконструируем школы. Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью - это вдвое больше, чем год назад. В учебных заведениях мы обустроили 51 медиатеку и 18 ресурсных комнат. Еще один успешный проект - инклюзивный парк в Днепре».

По словам советника губернатора области Юрия Голика, «никогда ранее государство не уделяло такого внимания инклюзии, ранее она заканчивалась на пандусах”.

“Другого детского инклюзивного парка в стране еще не существует. Поэтому он родился в Днепре. Первые месяцы эксплуатации игровой площадки покажут, какие элементы можно усовершенствовать. Их планируем использовать в парках по всей области. Наша цель проста - каждое место отдыха должно быть доступным для всех детей без исключения. Положительным опытом готовы делиться с другими регионами», - заявил Голик.

Проект парка разработал Днепровский архитектор Сергей Дербин. По его словам, парк вполне безопасен для игр и развлечений.

«Экологически чистая поверхность парка не скользит, она упругая и мягкая, чтобы не травмироваться при внезапном падении. Тем, у кого слабое зрение, самостоятельно сориентироваться помогает тактильная плитка», - рассказал Дербин.

К инклюзивному парку ведут три входа. У каждого из них - карта, которая рассказывает, где и что расположено. Также вблизи каждой игровой локации расположены информационные таблички. Кроме правил поведения на площадке, на них можно найти интересные данные о городе Днепр, вспомнить азбуку. Благодаря шрифту Брайля, их в состоянии прочитать и дети с проблемами зрения.

В парке расположена усадьба «Ранчо» с ковбойской тематикой. Внутри яркого домика - сенсорные панели. Нажав на кнопку, дети получают задание на английском языке. Такие интерактивные игрушки предназначены для развития мышления, внимания и логики.

25-метровый «Оранжевый тоннель» содержит игрушки, смонтированные на удобной высоте, они реагують на прикосновения и отзываются на украинском языке.

В парке можно покачаться с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, прокатиться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха - столы со скамейками. За ними комфортно даже тем, кто в инвалидной коляске.

«Травяное покрытие в парке двух типов. Газонная трава, на которой можно и нужно валяться и по которой можно бегать. Искусственная трава - в местах примыкания парка к самому скверу, - пояснил Голик. - Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителей. Парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах».

Стоимость проекта составила 21 млн грн, он был профинансирован из областного бюджета. Инклюзивный парк – совместный проект ДніпроОДА и Благотворительного Фонда Петра Порошенко по социальной программе супруги Президента Украины Марины Порошенко.