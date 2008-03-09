Ющенко выступил на митинге в с.Моринцы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым открыть на родине Тараса Шевченко в селе Моринцы библиотеку поэта и центр изучения его творчества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на митинге в селе Моринцы по случаю 194-й годовщины со дня рождения Великого Кобзаря.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что село Моринцы, где родился Кобзарь, должно быть «селом номер один в Украине».

Он призвал местную власть, Министерство образования и науки, Академию наук объединить усилия для реализации новых проектов в селе Моринцы. По его словам, здесь необходимо открыть новую Шевченковскую библиотеку, где были бы собраны издания со всего мира, посвященные творчеству Т.Шевченко. Также Президент высказался за открытие центра изучения жизни и творчества поэта.

Кроме того, в своем выступлении В.ЮЩЕНКО подчеркнул особую роль Великого Кобзаря в построении Украинского государства. По словам Президента, Т.Шевченко через востановление украинского слова сохранил Украину.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, трудно представить, что было бы с нашим государством, если бы не было произведений Т.Шевченко. Президент подчеркнул, что украинцы еще находятся в большом долгу перед великим поэтом.

Перед митингом глава государства возложил цветы к памятнику Матери и посетил Национальный заповедник «Родина Тараса Шевченко».