Во Львове после жестокого нападения на ромов родителей на специальных собраниях попросят следить за старшеклассниками

Нападение на лагерь ромов вблизи Львова совершили ученики трех львовских школ - поэтому чиновники ввели превентивную меру.

Во всех школах Львова в связи с нападением с участием несовершеннолетних на лагерь ромов проведут специальные собрания для родителей учащихся 9-11 классов.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, управление образования горсовета направило поручение во все районные отделы образования о проведении общешкольных собраний для родителей учащихся 9-11 классов, чтобы обратить внимание родителей на то, чтобы они следили, где их дети находятся в вечернее время, с кем общаются, в каких соцсетях находятся, какие секции посещают.

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«Общешкольные родительские собрания пройдут во всех школах города Львова. Утром 26 июня состоятся совещания руководителей учебных заведений города Львова по районам. Начальники отделов проведут такие совещания с руководителями учебных заведений с участием практикующих психологов, а в конце дня руководители учебных заведений проведут родительские собрания во всех школах города Львова относительно ситуации, сложившейся с участием несовершеннолетних», - отметила директор Департамента гуманитарной политики городского совета Галина Сличная.

Сегодня во время аппаратного совещания во Львовской ОГА начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа сообщил, что нападение на лагерь ромов вблизи Львова совершили ученики трех львовских школ.

По его словам, это произошло для расшатывания ситуации в области.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов.

В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семь 16-17-летних юношей, задержаны, им объявлено о подозрении.

23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь ромов в Тернополе, а 7 июня участники организации "Национальные дружины" - лагерь на Лысой горе в Киеве.