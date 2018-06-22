У Сенцова отказывают рецепторы - Денисова

Украинский омбудсмен заявила об опасной ситуации в связи с состоянием здоровья Сенцова, который с 14 мая продолжает голодать.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадия Корниенко срочно предоставить доступ к незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила о разговоре с адвокатом украинского режиссера Дмитрием Динзе, который вновь посетил Сенцова.

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"Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают почки. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что "ситуация опасная!".

"Поэтому я обращаюсь к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко с просьбой срочно предоставить допуск мне на посещение Олега Сенцова!", - отметила украинский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 21 июня президент Украины Петр Порошенко призвал президента РФ Владимира Путина освободить украинских заложников и допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к режиссеру Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

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Сегодня Денисова заявила, что продолжает искать компромисс в переговорах с российской стороной с целью получения разрешения на посещение украинских политических заключенных в России после очередной встречи с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

15 июня Денисову не пустили в колонию к Сенцову.