СМИ сообщают о внезапной смерти мэра Феодосии

Скоропостижно скончался городской председатель Феодосии Владимир Шайдеров. 11 апреля ему бы исполнилось 52 года.

Как передает корреспонденет УНИАН со ссылкой на феодосийскую газету «Кафа», В.Шайдеров скончался в больнице в субботу около полудня.

По предварительным данным, мэр Феодосии умер от остановки сердца на стадионе «Кристалл».

Корреспонденту УНИАН не удалось подтвердить или опровергнуть данную информацию, поскольку телефоны Феодосийского горсовета не отвечают.

В.Шайдеров был избран городским председателем Феодосии в 1998 году.

За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Украины и трудовые достижения награжден орденом «За заслуги» III степени (2001) и орденом «Золотой Меркурий» (2001) Европейской деловой ассамблеи.