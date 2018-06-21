ВНО-2018: участники получили результаты по всем предметам

13:54, 21 июня 2018
Общество
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Абитуриенты получили все результаты ВНО-2018 / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, результаты внешнего независимого тестирования по истории Украины, географии, химии и физике уже обнародованы на информационных страницах абитуриентов.

В случае возникновения сомнения относительно правильности установления результата тестирования участник может подать апелляционное заявление в письменной форме в УЦОКО в течение 5 календарных дней (до 25 июня включительно).

Как сообщал УНИАН, результаты ВНО по математике, украинскому и иностранным языкам появились на страницах участников 15 июня.

По данным УЦОКО, каждый седьмой абитуриент этого года провалил внешнее независимое тестирование.

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