Правозащитники требуют уволить жену Турчинова из университета Драгоманова за гомофобию

Правозащитникам и ЛГБТ-активистам не понравился блог Турчиновой о "гомодиктатуре" и заявления о "гендерной идеологии".

Ряд правозащитных организаций выступил с обращением, в котором выражает возмущение гомофобными и дискриминационными заявлениями декана факультета естественно-географического образования и экологии Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова Анны Турчиновой.

Правозащитники требуют от ректора заведения ее увольнения.

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Отмечается, что 16 июня в СМИ появилось интервью с Турчиновой, в которой она "прибегла к антиконституционным, откровенно гомофобным, дискриминационным, ксенофобным и антинаучным утверждениям».

«Информационным поводом для материала на “Громадському ТБ” стал опубликованный госпожой Турчиновой блог под названием “Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей”, в котором она выступила с критикой антидискриминационных поправок к школьным учебникам, рекомендованных Министерством образования и науки Украины», – отмечается в обращении.

Отмечается, что в этой публикации Турчинова делает заявления относительно “гендерной идеологии”, используя обороты вроде “мракобесие”, “антинаучная идеология, которая ведет к вымиранию”, а также демонстрирует уязвимость к конспирологическим теориям.

В своем интервью она также высказала утверждение о том, что представители ЛГБТ является “отклонением от нормы”, гомосексуальность — это болезнь, а дискриминации женщин в Украине не существует.

Правозащитники обратились к ректору университета имени М.П. Драгоманова Виктора Андрущенко с требованием уволить Анну Турчинову с должности. Они также обратились к Государственной службе качества образования Украины с просьбой осуществить государственный надзор за деятельностью университета по соблюдению требований законодательства об образовании.

К обращению присоединились «Центр информации о правах человека», «Украинский Хельсинский союз по правам человека», «Образовательный дом прав человека — Чернигов», «Центр гражданского просвещения “Альменда”, «Правозащитный ЛГБТ Центр “Наш мир», «ХОФ “Общественная Альтернатива», «ОО “Ассоциация ЛГБТ “ЛИГА”», «Центр Гражданских Свобод», «Информационно-просветительский центр"ВІСЬ" (Винница)», «ГО “КиевПрайд» и «БО "ВБО "Легалайф-Украина».

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "Киевпрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек, однако в тот же день всех отпустили.