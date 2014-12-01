Боевики в Донецке "закрывают" завод "Точмаш", оборудование планируют вывезти - Тымчук

Отмечается интерес начальника "главного управления разведки "ДНР" Петровского к имуществу машиностроительного завода ОАО "Точмаш" в Донецке.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Руководство предприятия предупреждено о готовящемся "закрытии" завода и подготовке к вывозу оборудования", - говорится в сообщении.

Также Тымчук отметил, что в Макеевке произошел подрыв автотранспорта снабжения боевиков "ДНР". По предварительным данным, подрыв произошел в результате наезда на СВУ (самодельное взрывное устройство). Среди боевиков есть жертвы