Украинский мультимиллионер обвинил политиков в запугивании людей

«Болтовня политиков» заставляет вкладчиков Сбербанка СССР забирать деньги, выплаченные по обесцененным вкладам, а не оставлять их на депозитах, но выплаты не спровоцируют заметный рост цен, считает украинский мультимиллионер Сергей ТИГИПКО. Такое мнение он высказал в интервью журналу «Корреспондент».

По словам С.ТИГИПКО, «если бы меньше болтали многие политики, которые мало понимают в этом деле, то больше половины этих денег оставалось бы на депозитах в Ощадбанке, и мы бы их вообще не чувствовали на рынке. Но сейчас просто людей напугали. До этого порядка 40% вкладчиков оставляли свои деньги в Ощадбанке. Сейчас они почти все позабирали».

С.ТИГИПКО считает, что «от этих 6 млрд. грн. выплат, которые составляют только 1,5% ВВП, рост цен будет незначительным».

Он также подчеркнул, что власть должна в обязательном порядке решать проблемы возврата обесцененных сбережений. По его словам, «было время, когда неоткуда было брать деньги на выплату компенсаций по этим вкладам, но сейчас мы можем себе это позволить. При этом не сильно увеличивая дефицит бюджета».

Как считает С.ТИГИПКО, возвращая вклады, государство возвращает доверие к банковскому сектору и к власти вообще. «Я однозначно здесь (в вопросе выплаты вкладов – УНИАН) поддерживаю правительство ТИМОШЕНКО. Это по-человечески правильно», - сказал он.

Справка УНИАН. Правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении в 2008 году возвратить вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд. грн.

В конце декабря 2007 года ОАО «Ощадбанк» приступил к созданию реестра вкладчиков и собственников государственных ценных бумаг, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР, которые действовали в Украине.

На третье марта 2008 г. правительство перечислило из госбюджета около 3 млрд. грн. для компенсации вкладов. Первый транш госсредств ОАО “Ощадбанк” получил 10 января в размере 198,2 млн. долл. 11 января банк начал первые выплаты. Только за январь компенсации получили около 800 тыс. вкладчиков. Общий объем обязательств по таким вкладам оценивается более чем в122 млрд. грн.

Председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ ранее заявлял, что вследствие погашения обесцененных вкладов Сбербанка СССР цены могут вырасти всего на 0,4%.

С.ТИГИПКО – основатель и совладелец Группы «ТАС». По оценкам журнала «Фокус», его состояние составляет 900 млн. долл. С.ТИГИПКО также является вице-президентом «Украинского кредитно-банковского союза».

С декабря 2002 по ноябрь 2004 г. С.ТИГИПКО возглавлял правление Национального банка Украины.