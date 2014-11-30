В "Борисполе" самолет российской авиакомпании разукрасили надписью о Путине (фото)
21:34, 30 ноября 2014Общество
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В аэропорту "Борисполь" самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" разукрасили надписями о Путине и Пушкине.
Самолет "Аэрофлота" расписали слоганами о Путине \ фото avianews.com
Черным маркером на корпус и двигатели авиалайнера нанесли известную кричалку футбольных фанатов "Путин - х*ло", сообщает ТСН.ua. Кроме того, на датчике самолета появилась надпись: "Прочтите своего Пушкина. Задумайтесь".
Инцидент произошел ориентировочно вечером 28 ноября на контактной стоянке около терминала D.
фото avianews.com
Как сообщает LB.ua, надписи нанесли несколько сотрудников аэропорта. Рисовавших задержала служба безопасности аэропорта. Уволили ли их - пока неизвестно. Надпись пытались затереть, но сделать это полностью не успели, поэтому самолет улетел к месту назначения с частью кричалки "Путин - х*ло".
фото avianews.com
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