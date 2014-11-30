В "Борисполе" самолет российской авиакомпании разукрасили надписью о Путине (фото)

Черным маркером на корпус и двигатели авиалайнера нанесли известную кричалку футбольных фанатов "Путин - х*ло", сообщает ТСН.ua. Кроме того, на датчике самолета появилась надпись: "Прочтите своего Пушкина. Задумайтесь".

Инцидент произошел ориентировочно вечером 28 ноября на контактной стоянке около терминала D.

Как сообщает LB.ua, надписи нанесли несколько сотрудников аэропорта. Рисовавших задержала служба безопасности аэропорта. Уволили ли их - пока неизвестно. Надпись пытались затереть, но сделать это полностью не успели, поэтому самолет улетел к месту назначения с частью кричалки "Путин - х*ло".