В "Борисполе" самолет российской авиакомпании разукрасили надписью о Путине (фото)

21:34, 30 ноября 2014
Общество
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В аэропорту "Борисполь" самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" разукрасили надписями о Путине и Пушкине.

Самолет

Черным маркером на корпус и двигатели авиалайнера нанесли известную кричалку футбольных фанатов "Путин - х*ло", сообщает ТСН.ua. Кроме того, на датчике самолета появилась надпись: "Прочтите своего Пушкина. Задумайтесь".

Инцидент произошел ориентировочно вечером 28 ноября на контактной стоянке около терминала D.

фото avianews.com

Как сообщает LB.ua, надписи нанесли несколько сотрудников аэропорта. Рисовавших задержала служба безопасности аэропорта. Уволили ли их - пока неизвестно. Надпись пытались затереть, но сделать это полностью не успели, поэтому самолет улетел к месту назначения с частью кричалки "Путин - х*ло".

фото avianews.com

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