На Прикарпатье село восстало против настоятеля из-за ремонта местной церкви (видео)
20:58, 18 июня 2018Общество
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Люди говорят, что храм, которому полтора века, построен без единого гвоздя и современный ремонт ему повредит.
На стороне крестьян и специалисты \ Фото УНИАН
Старинный храм настоятель церкви решил оббить вагонкой. Жители боятся, что такой ремонт ускорит разрушение сооружения. Священник со своей стороны замечания людей называет происками дьявола.
Люди говорят, что храм, которому полтора века, построен без единого гвоздя.
На стороне местных жителей и специалисты. И говорят, что к такому ремонту нужно подходить взвешенно.
В свою очередь священник убеждает, что ремонт нужен, и показывает трещины на стенах.
На Прикарпатье целое село восстало против настоятеля местной церкви
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