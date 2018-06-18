Выходные в июне: украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
18:32, 18 июня 2018Общество
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В предпраздничный день, 27 июня, рабочий день сокращен на час.
Украинцы снова получат длинные выходные / фото УНИАН
Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - с 28 июня по 1 июля.
Данную рекомендацию утвердил Кабинет министров, говорится на правительственном портале.
В этом году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Также правительство рекомендовало перенести рабочий день с пятницы, 29 июня, на предыдущую субботу, 23 июня.
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Так, украинцы не будут работать:
28 июня - День Конституции;
29 июня - рабочий день перенесут на 23 июня, субботу;
30 июня - суббота;
1 июля - воскресенье.
Также сообщается, что в предпраздничный день, 27 июня, рабочий день сокращен на час.
Как сообщал УНИАН, украинцев летом снова ждут длинные выходные: три - в конце августа.
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