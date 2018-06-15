На Одесщине полиция освободила около 30 человек, которых держали в рабстве

Среди них была женщина на 8-м месяце беременности, которую ни разу не показали врачу.

В Одесской области полиция освободила около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов.

Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил в Facebook.

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«Сегодня полицейские подразделения «Крым» реализовали оперативную информацию, и в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов», - написал глава Нацполиции.

По словам Князева, среди них была и женщина на 8-м месяце беременности. «Ее ни разу не показали врачу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на одесском пляже задержали пристававшего к 12-летней девочке пенсионера-извращенц.