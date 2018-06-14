Украинский омбудсмен недовольна предложением РФ посетить Сенцова только после 22 июня

Денисова заявила, что будет настаивать на том, чтобы посетить Сенцова в ближайшие дни.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обсудила с руководителем аппарата Омбудсмена РФ даты визитов украинских политзаключенных.

Как сообщили в пресс-службе обмудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там содержится украинец Дмитрий Штыбликов. Навестить Сенцова, который уже месяц голодает, предложили после 22 июня.

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«Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где держится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том, чтобы мы поехали туда в ближайшие дни», - комментирует Людмила Денисова.

Согласно сообщению, сейчас продолжаются переговоры относительно посещения Романа Сущенко и Николая Карпюка.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

8 июня режиссер попал в реанимацию, однако заявил, что не собирается прекращать голодовку.