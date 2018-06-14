Сенцов попал в реанимацию, но продолжает голодать - сестра

Сестра режиссера Наталья Каплан также сообщила, что 8 июня Сенцова отвозили в реанимацию. Однако на сегодняшний день актуальной информации о состоянии здоровья нет.

Незаконно заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который 14 мая начал голодовку, не намерен прекращать свою акцию.

Об этом сестра режиссера Наталья Каплан сообщила "Радио Свобода".

По её словам, 8 июня Сенцова отвозили в реанимацию.

Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

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«Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Это всё будет известно в конце недели. Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодовки тоже», - сказала Каплан.

Актуальных официальных сообщений о состоянии здоровья Сенцова нет. Специалисты больницы города Лабытнанги, которые 8 июня осмотрели украинца, указали, что «осужденный Сенцов... постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание», «Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований», а врачам колонии «даны рекомендации о дальнейшем ведении пациента».

Европарламент проведет сегодня дебаты, а позже голосования по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.