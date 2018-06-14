Юристы и активисты считают, что новые правила для дронов могут помешать антикоррупционным расследованиям

По мнению Маси Найема, новые правила нарушают Конституцию Украины.

Активисты и юристы считают, что ограничение использования беспилотников может помешать антикоррупционным расследованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции.

По словам активиста «Автомайдана» Олега Пушака, его организация занимается антикоррупционной деятельностью, и одним из важных инструментов в ее работе является использование беспилотников, с помощью которых, после исследования информации об имуществе в декларациях и открытых реестрах, ведутся съемки имений чиновников.

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«За несколько лет работы у нас снято уже около 600 домов прокуроров, судей и так далее. Когда я прочитал новые правила пользования дронами, то я понял, что наша работа будет приостановлена в ближайшее время. Потому что снимать с такими правилами по всей Украине, как мы делаем ... будет просто невозможно», - сказал он.

В свою очередь юрист Института массовой информации Али Сафаров выразил мнение, что запрет для журналиста использовать дрон так же является вмешательством в его деятельность.

«В данном случае риторика безопасности осуществляется манипулятивно и искажает понятие», - сказал он.

Как отметил Сафаров, ответственность за возможные вредные последствия полета дрона существует и сейчас, без предложенного Государственной авиационной службой Временного порядка использования воздушного пространства Украины.

Юрист отметил, что Временный порядок принят таким образом, что обжаловать его в порядке административного судопроизводства как нормативно-правовой акт, который не соответствует Конституции и законам Украины, нельзя, поскольку он «не принят в соответствии с предусмотренной законом процедурой».

«В результате у нас сейчас возникает проблемная ситуация, что применение законодательства, этого порядка и привлечение к ответственности может быть использовано не с целью обеспечения безопасности, а с целью, в частности прекращения антикоррупционных расследований», - отметил Сафаров.

Он выразил надежду, что в ближайшее время предложенный порядок использования беспилотников будет заменен и учитывать требования общественности.

По мнению юриста Маси Найема, цель новых правил - "не урегулировать воздушное пространство, а с помощью этих правил ограничить определенные права расследователей».

По его словам, в правилах «ни слова не сказано о военных разведчиках». «Ввести изменения, чтобы можно было летать беспилотными аппаратами, в Устав Вооруженных сил невозможно. Дополнительно еще ограничить их этими правилами, - тогда можно через «ДНР» и «ЛНР» подавать в суды на наших беспилотников, они нарушают закон Украины», - заявил он.

Как отметил Найем, насколько ему известно, соответствующие правила еще не поданы в Министерство юстиции. «Согласно порядку, эти правила и не могут быть зарегистрированы в Минюсте, потому что они нарушают Конституцию Украины», - сказал он и добавил, что правила также нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк подчеркнул, что эти правила сейчас не действительны. «Даже обжаловать их нельзя. Их следует рассматривать как просто рекомендации и пожелания отдельных чиновников Госавиаслужбы и «Украэроруха», - сказал он и добавил, что в то же время владельцам беспилотников говорят, что они все же должны подавать заявки на полеты.

Трояк выразил надежду, что на заседании рабочей группы 19 июня при участии министра инфраструктуры предложенные правила БПЛА будут приостановлены или отменены.

Как заявил Трояк, за последние 5 лет в Украине было продано более 50 тыс. беспилотников.

Кроме того, юристы отметили, что сегодня правоохранители не имеют права по этим правилам изымать беспилотники или видео из них.

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Как сообщал УНИАН, во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, обнародованном на сайте Госавиаслужбы 1 июня, говорится, что полеты дистанционно пилотируемого воздушного судна массой до 2 кг включительно выполняются без подачи заявок и получения разрешений при соблюдении ряда условий.

Среди условий, в частности то, что полеты выполняются только днем и без пересечения государственной границы; полеты выполняются не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов и вертодромов, или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы.

В то же время полеты не выполняются, в частности над дорогами государственного значения; по центральным улицам городов, поселков городского типа и сел; железными дорогами государственного и регионального значения; местами аварий и катастроф; учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами.

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Также полеты запрещаются над объектами, которые определены Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией, Управлением государственной охраны, другими воинскими формированиями и правоохранительными структурами, образованными в соответствии с законами Украины, и относительно которых осуществляется охрана.

Полеты также не выполняются в зонах полицейских/антитеррористических/специальных операций (кроме задействованных в этих операциях) зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Максимальная высота полета - не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности и только в условиях визуальной видимости ДППС внешним пилотом. Скорость полета должна составлять не более 160 км/ч.

Полеты выполняются не ближе 30 м от другого лица, не связанного с выполнением этих полетов; не ближе 50 м от групп людей до 12 человек, находящихся за пределами помещений, животных, транспорта, кораблей, лодок, объектов частной собственности; не ближе 150 м от групп людей в количестве более 12 человек, находящихся вне помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами.