В Ивано-Франовске улицу назвали именем Папы Римского

Ивано-Франковский горисполком по предложению комиссии по вопросам административно-территориального устройства, в состав которой входят историки и краеведы, переименовал улицу Строителей областного центра на улицу имени Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.