В Ивано-Франовске улицу назвали именем Папы Римского
17:54, 07 марта 2008Общество
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Выбор пал на бывшую ул.Строителей
Ивано-Франковский горисполком по предложению комиссии по вопросам административно-территориального устройства, в состав которой входят историки и краеведы, переименовал улицу Строителей областного центра на улицу имени Папы Римского Иоанна Павла ІІ.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.
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