Способна ли украинская армия защитить государство (опрос)

Украинцы скептически относятся к оборонным возможностям страны, а более половины населения Украины считает, что украинская армия неспособна защитить государство от реальной военной угрозы со стороны других стран.

Об этом заявляют эксперты Киевского Института проблем управления имени Горшенина, ссылаясь на данные проведенного им исследования «Оборонная стратегия государства глазами украинцев».

В частности, в сообщении, переданном агентству УНИАН, отмечается, что каждый второй украинец считает, что переход армии на контрактную основу повысит боеспособность Вооруженных сил Украины. Почти такое же количество (49,2% респондентов) убеждены в том, что украинская армия должна быть полностью профессиональной и состоять исключительно из контрактников. Лишь 13,5% опрошенных считают, что армия должна состоять из призывников на основе обязательной воинской службы. 28,2% респондентов уверены в необходимости модернизации Вооруженных сил в соответствии с западными стандартами.

Относительно военного сотрудничества с другими странами, то наиболее уместными украинцы считают совместные учения воинских подразделений (30,9% респондентов поддерживают совместные учения со странами Западной Европы, 29,6% - с Россией и странами СНГ), а также совместное участие в миротворческих операциях (17,5% поддерживают такой вид сотрудничества со странами Западной Европы и 13,5% - с Россией и странами СНГ). Однако, почти каждый пятый украинец считает военное сотрудничество со странами СНГ и Западной Европы нецелесообразным.

Комментируя результаты данного исследования, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что украинцы прекрасно понимают, каким является реальное состояние боеспособности Вооруженных Сил. “Военнослужащие не имеют надлежащих условий для жизни, дисциплина на низком уровне, состояние технического оснащения Вооруженных Сил не отвечает критериям и стандартам современных армий. Поэтому понятно, почему народ не верит в то, что украинская армия способна защитить его. Так же, как не верит в то, что его интересы может защитить государство. Недоверие к армии - это составляющая недоверия к государству и ее институтам», - заявил эксперт.

Исследование «Оборонная стратегия государства глазами украинцев» проводилось Институтом Горшенина в рамках годичной программы социологических исследований 2008 г. «Проект страны» с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2007 респондентов, представляющих взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.