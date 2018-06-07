СБУ освободила из плена боевиков "ЛНР" винницкого студента

Юношу в 2017 году задержали боевики «ЛНР» за вывешивание флага Украины на здании школы в Луганске, где он раньше учился.

Сотрудники Службы безопасности Украины вернули домой студента винницкого вуза, которого незаконно удерживали боевики террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что уроженец Луганской области в 2017 году вместе с родителями выехал во временно не подконтрольный украинской власти Луганск для решения имущественных вопросов.

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«Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями поднял на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, юношей задержали боевики «ЛНР» и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения.

«При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого «МГБ ЛНР», которые применяли к ним меры психологического и физического давления», - подчеркнули в ведомстве.

В результате оперативной комбинации сотрудники СБУ вывели незаконно задержанного юноши на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.

По материалам Управления СБУ в Винницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала в Луганской области "депутата "ЛНР", который ехал за пенсией.