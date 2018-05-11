СБУ задержала в Луганской области "депутата ЛНР", ехавшего за пенсией

Подельник террористов пытался попасть на подконтрольную властям территорию Украины, чтобы получить пенсию.

Сотрудники Службы безопасности Украины, которые привлечены к Операции объединенных сил, задержали в Луганской области так называемого депутата «ЛНР».

Как передает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, задержанному уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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«Представитель фейковых «органов власти» планировал прибыть на подконтрольную украинским властям территорию для получения пенсии от Украины. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в 2014 году житель Хрустального Луганской области «присоединился к террористам, где его «избрали депутатом» так называемого «народной совета».

«Злоумышленник поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности, участвовал в финансировании некоторых группировок», - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси боевика, воевавшего за "ЛНР", посадили на 2 года.