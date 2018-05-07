"Огромный лагерь": ромы оккупировали новое место в Киеве

18:42, 07 мая 2018
Общество
2023
Ранее ромы оккупировали ж/д вокзал / фото facebook.com/Иван_Пишта

Теперь они обосновались на Днепровской набережной. Об этом сообщил пользователь Юрий Гречка в группе "Наш дом - Березняки" в Facebook.

Читайте такжеПоявилось видео разгона табора ромов на Лысой горе в Киеве

"На Днепровской набережной возле заправки ОККО огромный лагерь цыган. Там полно палаток. Будьте осторожны!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство».

27 апреля председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о договоренности создать рабочую группу, в которую войдут правозащитники и представители ромской диаспоры. При этом он заверил, что «те немногие факты, которые возникают, мы расследуем достаточно эффективно».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев