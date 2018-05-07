"Огромный лагерь": ромы оккупировали новое место в Киеве

Ромы обосновались в Дарницком районе столицы.

В Киеве ромы нашли себе новое место для табора после того, как на Лысой горе националисты из С14 сожгли их жилища.

Теперь они обосновались на Днепровской набережной. Об этом сообщил пользователь Юрий Гречка в группе "Наш дом - Березняки" в Facebook.

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"На Днепровской набережной возле заправки ОККО огромный лагерь цыган. Там полно палаток. Будьте осторожны!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство».

27 апреля председатель Нацполиции Сергей Князев заявил о договоренности создать рабочую группу, в которую войдут правозащитники и представители ромской диаспоры. При этом он заверил, что «те немногие факты, которые возникают, мы расследуем достаточно эффективно».