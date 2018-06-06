В Черкасской области разыскивают обладателя лотерейного билета, который выиграл почти 18 миллионов гривень (видео)
11:54, 06 июня 2018Общество
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В селе победителя рассчитывают, что везунчик инвестирует выигрыш в благоустройство населенного пункта.
В Черкасской области не могут найти владельца лотерейного билета, который выиграл почти 18 миллионов гривень
В поселке Катеринополь продали лотерейный билет, выигравший 17 с хвостиком миллионов гривень. Победитель до сих пор не появился и его судьбой прониклось почти все село.
Новость о предполагаемом победителе дошла до поселкового совета, говорится в сюжете ТСН. Там надеются, что счастливчик инвестирует деньги в родное село и уже даже прикинули, куда эти деньги потратят.
Победитель имеет полгода на то, чтобы забрать выигрыш, который за вычетом налогов составит чуть больше 14 миллионов гривень.
Как сообщал УНИАН, в феврале известный игрок в покер Джейк Коди сыграл в рулетку, удвоив весь свой выигрыш.
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