Подозреваемого в организации убийства Бабченко привезли в суд

Подозреваемого в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Борис Герман.

Шевченковский суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения подозреваемому в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает ТСН, подозреваемого Бориса Германа уже привезли в суд. Как известно, Герман – исполнительный директор предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер".

Как сообщал УНИАН, ранее в этом суде сообщили, что поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации покушения на убийство Бабченко.

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Украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.