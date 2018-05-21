Сестра Сенцова: голодовка – это уже жест отчаяния

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которого назвал освобождение всех украинских политзаключенных в России.

Голодовка незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова стала неожиданностью для его семьи.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала его сестра Наталья Каплан.

"Голодовка для меня стало неожиданностью. Он пытался подготовить маму к этой новости, но это подрывает его здоровье. Голодовка - это уже жест отчаяния. Им он пытается приблизить освобождение других заключенных. Голодовку он объявил перед чемпионатом мира (УНИАН: чемпионат мира по футболу 2018 года, который состоится в России 14 июня - 15 июля), чтобы о нем узнали как можно больше людей", - сказала Каплан.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в России. Он сказал адвокату Дмитрию Динзе, который посетил его в колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ): «Если я умру перед чемпионатом или во время, будет резонанс в пользу других политзаключенных».